Korpschef Agnes Daniël





De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft het vertrouwen in de korpschef opgezegd. Dit geldt voor het complete managementteam van het korps. In een onderhoud met het bestuur van de SPB heeft minister Eugene van der San meegedeeld dat er een 'Mediator Team' ingesteld wordt om de zaken die de SPB heeft aangehaald in het schrijven naar de president te onderzoeken en daarvan verslag te doen aan de minister.Het bestuur van de bond heeft aan zijn leden meegedeeld dat het 'Mediator team' zal bestaan uit drie externe deskundigen en woensdag wordt ingesteld. Uiterlijk 31 mei moet dit team verslag doen aan de regering. De SPB heeft de algemene ledenvergadering die voor woensdag gepland was, voor onbepaalde tijd uitgesteld.