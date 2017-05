Deepak T. (46) is aangehouden door de politie van het ressort Munder. De verdachte heeft bedragen tussen SRD 10.000 en SRD 25.000 ontvangen van mensen aan wie hij voorhield dat hij werkzaam zou zijn bij het Kabinet van de President. Hij kon in die hoedanigheid overheidswoningen voor hen regelen.De politie roept personen die slachtoffer zijn geworden van deze oplichter op om contact op te nemen met de afdeling Fraude en Economische Delicten, gevestigd in het politiebureau Geyersvlijt. De afdeling is bereikbaar op de telefoonnummers 455830 en 451313.De politie wordt dagelijks geconfronteerd met aangiften van oplichting tegen personen die beweren bij het ministerie van RGB of het Kabinet van de President werkzaam te zijn. Zij zouden vooraanstaande posities bekleden en zouden in de gelegenheid zijn om mensen die in woningnood verkeren, te kunnen helpen met een woning of een bouwkavel. Er worden daarbij geldbedragen gevraagd van de slachtoffers, meldt de politie Public Relations.