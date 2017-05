Joel 'Bordeaux' Martinus overhandigt een cheque van SRD 10.000 aan de schoolleider van de St. Ceciliaschool.





Reeds geruime tijd kunnen enkele schoollokalen niet goed worden afgesloten, terwijl het dak enkele mankementen vertoont. De school heeft niet alleen last van ongedierte, maar ook van dieven en andere ongewenste gasten. Dagelijks worden leerlingen en leerkrachten geconfronteerd met troep die is achtergelaten. Dit zorgt voor heel wat ongerief op deze school. Er is een beroep gedaan op de ondernemer om dit ongerief te verhelpen.'Bordeaux' zegt dat hij gelijk ingespeeld heeft omdat het om de schooljeugd gaat. "Zolang het om de toekomst van onze kinderen gaat, zal ik alles doen om een bijdrage te leveren," zei de ondernemer bij de overdracht van de cheque. Schoolleider Marciano Naarden deelde mee dat alvast een belangrijk deel van dit project hiermee gefinancierd wordt. De kosten zullen volgens hem zeker wat hoger zijn. Gehoopt wordt dat dit project in juli wordt afgerond.Op 20 mei is er een entertainment show gepland met 'Bordeaux'. Met de opbrengst wil hij een jeugd gerelateerd project ondersteunen.