Alle ploegen hebben 18 wedstrijden gespeeld. Ook de 19e speelronde voor dit weekeind belooft spannend te worden. Robinhood zit op de vierde plek met 33 competitiepunten en zit technisch ook in de race voor het kampioenschap. De ploegen hebben nog vier wedstrijden voor het einde van de competitie. De beste kansen liggen nu bij Leo Victor. Deze ploeg heeft nogal wat lastige tegenstanders. Zo moet Leo Victor nog uitkomen tegen Inter Moengo Tapoe en WBC.Dit weekend komt Leo Victor uit tegen Transvaal die de afgelopen drie wedstrijden wist te winnen. In de eerste ronde won Leo Victor met 2-0 van Transvaal. Vrijdag 19 mei komen de ploegen tegen elkaar uit in het Frank Essed Stadion. Ook WBC blijkt een lastige tegenstander te hebben dit weekend. Deze ploeg komt uit tegen middenmoter Nishaan 42. Inter Moengo Tapoe heeft op papier een niet te moeilijk karweitje. In Moengo komt ze uit tegen hekkensluiter SNL. Met nog vier wedstrijden te gaan zijn alle ogen gericht op de top drie clubs en is zowel het kampioenschap als het semi kampioenschap nog niet veilig gesteld.PVV- Voorwaarts Wo. 17 mei Dr.Ir.F.Essed 20.00uLeo Victor- Transvaal Vr. 19 mei Dr.Ir.F.Essed 20.00uNishan 42- WBC Za. 20 mei Meerzorg 16.30uBotopasi- Jong Rambaan Za. 20 mei NGVB 16.30uInter MT- SNL Zo. 21 mei R.Brunswijk 16.30uRobinhood- Notch Zo. 21 mei Dr.Ir.F.Essed 18.00u.