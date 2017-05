De mannen werkten als schilder bij de vrouw. Ze heeft hen benaderd om de snode daad te plegen. Ze was jaloers op de handelingen van haar man en betaalde de plegers SRD 800 om brand te stichten in de woning. Alerte buren hebben die twee op heterdaad betrapt. Ook dachten zij dat het om dieven ging. Er werden schoten gelost. Hierbij kwam een van de mannen te overlijden.Advocaat Irvin Kanhai merkte op dat het feit zich heeft voltrokken in het Derde Kanton terwijl het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte heeft gedagvaard in het Tweede Kanton. Kanhai vroeg de kantonrechter om het OM niet ontvankelijk te verklaren en zijn cliënt van alle rechtsvervolging te ontslaan. Volgens Kanhai duurt deze zaak veel te lang en is er ook geen bewijs geleverd.Maikoe merkte op dat de verdachte niet elke keer verscheen wanneer de zaak behandeld moest worden. Daarnaast heeft Pranday S. een strafbaar feit gepleegd door twee mensen aan te zetten om brand te stichten. Volgens Kanhai heeft de verdachte het recht om niet de waarheid te spreken. De advocaat benadrukte dat er in het Wetboek van Strafrecht in dit geval sprake is van een negatief bewijsstelsel. Op 3 juli zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath