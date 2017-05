Rampersad Harnarain (67) is maandag op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. Hij was op vrijdag 5 mei betrokken bij een aanrijding. De verkeersbarometer voor dit jaar staat op 23. Dit meldt de politie Public Relations.Het voorlopige onderzoek wees uit dat de man op de fiets over de Commissaris Thurkowweg reed. Ter hoogte van Palm Village gaf hij een autobestuurder die dezelfde richting opreed, de gelegenheid hem voorbij te rijden. Hierna reed hij de rechterzijde van de straat opreed, zonder te letten op het aankomende verkeer vanuit de tegenovergestelde richting. Op hetzelfde moment kwam er een voertuig vanuit de tegenovergestelde richting met als gevolg de aanrijding.Per ambulance werd het slachtoffer dat niet aanspreekbaar was afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij op de afdeling Intensive Care is opgenomen. Vandaag heeft hij het leven gelaten.Het lijk is na afstemming met het OM in beslag genomen voor de obductie.