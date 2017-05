Na de twee medeverdachten gehoord te hebben in deze zaak, besloot de kantonrechter ook van Sebastin A. de voorlopige hechtenis op te schorten. De verdachten hebben vanaf het begin ontkend enige betrokkenheid gehad te hebben bij het voorval. Op de vorige rechtszitting toen deze zaak voorging, verklaarde een getuige dat hij een boot van iemand anders was gaan halen. Op een gegeven moment hoorde hij een boot en zag vijf mannen erin. Ze maanden hem aan om vaartuig te laten en hij moest de touwtjes afsnijden. Dat deden de mannen toen zelf. Een van hen begon op hem te schieten. Hij sprong in het water en rende via een zandbank weg. Hij werd achtervolgd, waarna nog twee schoten werden gelost. Hij werd geraakt. Op dat moment kwam een andere boot aanvaren, waardoor zij hem achterlieten. Hij hoorde nog twee andere schoten achter hem en later vernam hij dat twee mannen zijn omgekomen. Volgens hem waren de mannen van plan hem te vermoorden, want de boot hadden ze al.De getuige herkende de verdachten niet. Hij zei dat degene die op hem geschoten had niet in de verdachtenbank zat. De raadslieden Benito Pick en Oscar Koulen willen weten of het feit zich op Frans of Surinaams grondgebied heeft voltrokken. Sebastin A. zei dat de getuige loog en dat hij een smokkelaar is. Zo zou niemand achter hem aangezeten hebben en ook heeft hij niet gezien wie op hem geschoten heeft. Pianaike E. en Pitoe I. ontkennen betrokken te zijn geweest. Hun betrokkenheid is ook niet gebleken uit het onderzoek. Raadsman Pick die Sebastin A. bijstaat, voerde aan dat de verklaringen getoetst zijn op de rechtszitting en de getuige heeft zijn cliënt niet herkend. Lachitjaran overwoog de afgelegde verklaringen en nam het besluit om de voorlopige hechtenis van Sebastin A. op te schorten.Wanita Ramnath