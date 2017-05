De mannen wordt verweten dat zij tezamen en in vereniging op 19 maart 2016 diefstal middels geweld hebben gepleegd. Officier van justitie (ovj), Nirmala Maikoe, had tegen Reumel D. geëist acht jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. De rechter legde de straf conform de eis van het Openbaar Ministerie op. Tegen Edmond P. en Winston R. werd elk twaalf maanden waarvan zeven voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar geëist. Raadsman Derby die Edmond P. bijstond, voerde aan dat de verdachte het feit heeft bekend. Ook heeft hij meegewerkt aan het onderzoek en spijt betuigd. Daarnaast is het weggenomen goed, een motor, terecht bij de benadeelde. Hierdoor is de schade beperkt gebleven.Raadsman Oscar Koulen pleitte voor vrijspraak van zijn cliënt Winston R. De advocaat voerde aan dat de man pas in beeld kwam, nadat de diefstal was gepleegd. Het feit had zich al voltrokken. De man heeft een rit gereden van Albina naar Paramaribo en heeft de motor vervoerd. Verder heeft hij een koper gezocht voor de motor. Hij wist niet dat het om gestolen goed ging. Koulen merkte op dat er geen sprake is van diefstal. Hij benadrukte dat de officier ‘heling’ ten laste had moeten leggen, maar dat ze dat verzuimd heeft te doen. Nu kan ze daar geen beroep meer op doen en vroeg hij daarom zijn cliënt vrij te spreken. Het Openbaar Ministerie bleef erbij dat het om diefstal gaat en gaf aan een andere zienswijze te hebben. De rechter ging mee met het verzoek van de raadsman en de man werd vrijgesproken.Ook advocaat Megaidi Pinas vindt dat de schade beperkt is gebleven. Ze voerde aan dat haar cliënt Reumel D. meerdere berovingen ten laste is gelegd, maar dat hij één heeft bekend. Ze vroeg hem vrij te spreken voor de andere feiten, omdat er geen overtuigend bewijs is. Ze vindt dat haar cliënt het voordeel van de twijfel moet krijgen. Maikoe voerde aan dat op één na alle benadeelden gehoord zijn. Ook is deze verdachte herkend aan zijn kapot oog. Verder had de verdachte bij de politie een gedetailleerde verklaring afgelegd over de berovingen. De kantonrechter achtte de feiten wel wettig en overtuigend bewezen tegen deze veroordeelde.Wanita Ramnath