De leerlingen volgen de verrichtingen van de SuReSur-medewerker op de voet.





Bij elke inzamelbak is er een handpers voor het verkleinen van de plastic flessen en aluminium blikken, om transport van het dorp naar Atjoni gemakkelijker te maken. Op Atjoni is er een tijdelijke opslagplaats aangeboden door Stichting Liembo Liembo van de familie Jeroe. Door het gebruiken van deze tijdelijke opslagplaats kan transport naar een recyclingbedrijf in Paramaribo beter gecoördineerd worden.Voor de start van het project heeft de stichting afgestemd met de kapiteins van de dorpen, de bestuursopzichters, medewerkers en districts-secretarissen van het districtscommissariaat en met lokale NGO's en CBO's. In de laatste groep zitten de organisaties Limbo Teego, Stichting Liembo Liembo, de R. Dobru Stichting en enkele enthousiaste milieubewuste mensen, die het project gaan coördineren in hun dorpen, zegt de stichting.SuReSur is al in 5 districten in de kustvlakte bezig met het promoten van recyclen. De 9 dorpen die meedoen aan dit project zijn Pamboko, Gingiston, Amakakondre, Abenaston, Kaajapati, Jaw Jaw, Njun Aurora, Botopassi en Pokigron.