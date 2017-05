De werkgroep ‘Immigratie en Douane diensten’, onder leiding van het Onder directoraat Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), ondersteund door leden van de Samenwerkingsraad, nam namens Suriname het voortouw bij de bespreking.Er is ook gesproken over de verkeersparagraaf van het Cross Border Protocol en over enkele uitdagingen die beide landen ervaren bij de oversteek via Southdrain en Canawaima. Hoewel de ‘gele koorts’ problematiek bij het reizen niet op de agenda was, is deze ook aan de orde gekomen, evenals stagnaties aan de grens bij de import van vlees en vleesproducten uit Suriname.Het is de bedoeling dat in het kader van de Suriname-Guyana Cooperation Council, later deze maand, vergaderingen van de werkgroepen over de beloodsing op de Corantijn, Handel en Milieu plaats zullen vinden, zegt de voorlichting van Buza.