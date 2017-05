Het nieuwe beleid houdt in dat het mijnbouwbeleid erop gericht is te handelen conform de vigerende Mijnbouwwet ( Decreet Mijnbouw 1986 no.28) en er geen gedoogd beleid meer zal zijn. Er zijn nadere afspraken gemaakt tussen de mijnbouwrechthouders en het ministerie, zegt de NH-voorlichting.De Mijnbouwrechthouders geven toe dat er inderdaad sprake is van wildgroei binnen de sector. Zij willen echter wel de nieuwe voorgestelde royalty bedragen voor bouwmaterialen nader bespreken met NH. Afgesproken is dat er binnen een maand een vertegenwoordiging uit de sector wordt aangewezen die samen met het ministerie de belangen van de groep zal behartigen.Minister Regilio Dodson heeft op de infoavond ook uitleg gegeven over Surinames kandidatuur voor EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). De aanvraag is op 24 maart ingediend en eind mei zal de International board of EITI een besluit hierover nemen.