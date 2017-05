De bromfietser Shailesh Birbal (28) is op zaterdag 13 mei betrokken geweest bij een aanrijding, waarbij hij het leven heeft gelaten. De politie van Waldeck kreeg melding van de aanrijding tussen twee bromfietsers en deed de plek aan voor onderzoek. De verkeersslachtoffers werden aangetroffen. Deze aanrijding tussen twee bromfietsen vond plaats op de kruising gevormd door de Grader- en de Jokhoeweg.Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de veroorzaker van de aanrijding geen voorrang heeft verleend aan Shailesh. De veroorzaker met een duorijder beschreef plotseling een bocht naar rechts zonder daarbij rekening te houden met zijn tegenligger. De bromfietsers kwamen met elkaar in botsing en kwamen te vallen.Shailesh liep zware letsels op en liet ter plaatse het leven. De ingeschakelde arts stelde de dood vast. Per ontboden ambulance zijn de twee gewonden afgevoerd naar het ziekenhuis. Met het heengaan van Shailesh Birbal is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 22, meldt de politie Public Relations.