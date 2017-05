Minister Eugene van der San verwelkomt de Cubaanse ambassadeur Manuel Rubido op zijn kantoor. (Foto: JusPol)





De ambassadeur bracht vrijdag een kennismakingsbezoek aan minister Van der San. De ambassadeur en de minister hebben bij die ontmoeting over diverse zaken van gedachten gewisseld, die betrekking hebben op de versterking van de samenwerking met Suriname. Er is nu een rechtstreekse vliegverbinding tussen Suriname en Cuba en dit brengt een stroom van toeristen met zich mee. De ambassadeur heeft graag dat er op dit gebied goede afspraken worden gemaakt tussen beide landen om eventuele problemen die zich kunnen voordoen gezamenlijk aan te pakken.Cuba is ook bereid zijn expertise met Suriname te delen op het gebied van criminaliteitsbestrijding. De ambassadeur gaf de minister een aantal ideeën om de criminaliteit te beteugelen. Middels een korte presentatie aan de bewindsman is inzicht verschaft over de aanpak van de politie in Cuba.Van der San vindt het geweldig dat de Cubaanse autoriteiten hun ideeën en plannen over de bestrijding van de criminaliteit met Suriname delen. De Cubaanse autoriteiten zijn bereid de minister in Cuba op te vangen voor een werkbezoek, zodat hij zich een beter beeld kan scheppen over hoe er daar gewerkt wordt op justitieel en politioneel gebied, deelt het ministerie mee.