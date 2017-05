Gezondheidswerkers zijn bezig met prikken en het meten van de bloeddruk.





Gebleken is dat de patiënten die bij het MDC komen en een vaataandoening hebben, meestal ook een vorm van hypertensie hebben, die vaak gepaard gaat met een hoog cholesterolgehalte, overgewicht en roken. “Als ik kijk naar het aantal patiënten bij ons, dat een vaataandoening heeft als gevolg van hypertensie, in combinatie met een hoog cholesterolgehalte, overgewicht en roken, dan is er zeker een zorgwekkende trend te constateren”, stelt Legiman.Hypertensie staat wereldwijd bekend als de 'silent killer'. In de meest recente Global Burden of Disease Study bleek dat verhoogde bloeddruk in 2013 ongeveer een geschatte 10,3 miljoen sterfgevallen veroorzaakte. Volgens Mark Niebylski, CEO van de World Hypertension League, zijn hartfalen en beroerte de twee topmoordenaars in de wereld. Jaarlijks wordt op 17 mei Wereld Hypertensiedag herdacht. Het thema is Know Your Numbers en het doel is het verhogen van het bewustzijn over hoge bloeddruk wereldwijd. The World Hypertension League streeft er dit jaar naar om in samenwerking met de International Society of Hypertension 25 miljoen screenings te bereiken.Vaatlaborant Saskia Toet benadrukt dat men van een hoge bloeddruk over het algemeen niets merkt, maar de bloedvaten staan wel voortdurend onder een te hoge druk, waardoor schade kan worden aangericht aan onder meer het hart, de bloedvaten, de hersenen, de ogen en de nieren. Bij een dialysepatiënt bijvoorbeeld, kan een te hoge bloeddruk de filtertjes in de nieren beschadigen. Door diabetes beschadigen ook nog de kleinere bloedvaatjes in de nieren. Het is vaak een samenspel. Diabetespatienten (in combinatie met hypertensie) hebben meer kans op perifeer arterieel vaatlijden (PAV), wat uiteindelijk kan leiden tot beenamputaties.Wanneer er een vermoeden is van een vaataandoening, zou een vaatecho of een enkel-armindex kunnen uitsluiten of de bloedvaten van bijvoorbeeld de benen al dan niet beschadigd zijn.Legiman adviseert sowieso een tijdige screening, zodat de arts passende maatregelen kan treffen om de bloeddruk te reguleren. “Patiënten met een vastgestelde hypertensie zouden uiteraard hun levensstijl moeten aanpassen en hun bloeddruk continu monitoren. Wanneer zij klachten van de benen hebben, is nader onderzoek met behulp van echo- of doppler zeer gewenst”, zegt de MDC-manager.