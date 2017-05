Joachim Golo Pilz





Brahma Kumaris krijgt Golo Pilz, zonne-energie deskundige te gast.Als onderdeel van zijn tour door het Caribisch Gebied zal van 16 t/m 19 mei Joachim Golo Pilz te gast zijn bij de Brahma Kumaris Suriname. Golo werd in 1960 geboren in Duitsland en was aanvankelijk als ondernemer in de bouwsector werkzaam. Op 24-jarige leeftijd, bracht zijn spirituele interesse hem naar India, alwaar hij in 1986 het 'India Care' project initieerde en zich steeds meer verdiepte in milieuvraagstukken.Als één van de grondleggers van de Brahma Kumaris Environmental Initiative stond hij aan de wieg van 'India One', een gezamenlijk India/ Duitsland zonne-energie project, met een powerplant van 1 MW in Shantivan, de BK campus in Rajasthan. Deze energie maakte het mogelijk om door stoom aangedreven kooksystemen op te zetten met een vermogen van 35.000 maaltijden per dag!Zijn diepe interesse in spiritualiteit en meditatie in combinatie met zijn technische ervaring, hebben hem gemaakt tot een aangename spreker op internationale milieuconferenties, alwaar hij de Brahma Kumaris vertegenwoordigt. Zijn meest recente spreekbeurt was op de UN conferentie over klimaatveranderingen COP 22 in Marocco, alwaar hij inging op het themaIn Suriname zal hij zijn opgedane kennis en ervaring niet alleen delen met de lokale studenten maar ook met organisaties en personen, die daar interesse voor hebben getoond. Daarnaast zal hij ook beleefdheidsbezoekjes afleggen aan enkele hoogwaardigheid bekleders.