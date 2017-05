De Braziliaanse Federale politiecommissaris, Rafael Pinto Marques de Souza, heeft zijn tweejarig missie in Suriname beëindigd. Politiecommissaris Agnes Daniel heeft hem bedankt voor zijn diensten. (Foto: KPS)





Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft vrijdag formeel afscheid genomen van de Braziliaanse commissaris. In de tweejarige missie van De Souza hebben Surinaamse politieagenten deelgenomen aan verschillende specialistische trainingen in Brazilië. Ook heeft het korps geparticipeerd in de Internationale Coöperatie Centrum tijdens de Olympische en Para Olympische Spelen in het buurland.In zijn afscheidstoespraak heeft commissaris De Souza benadrukt dat de Federale politie zich zal blijven inzetten om transnationale georganiseerde criminaliteit aan te pakken en het KPS daarin te ondersteunen. De nieuwe Braziliaanse Federale politiecommissaris heeft zich al aangediend.