Edouard Phillippe is al jaren nauw geweest met de Republikeinse topper, Alain Juppé.(Foto: AFP)





De keuze van de nieuwe Franse president wordt gezien als een poging om sleutelfiguren van zowel rechts als links van de Franse politiek binnen zijn kabinet te krijgen. De aankondiging maakt deel uit van een drukke eerste dag van president Macron. Hij reist naar Duitsland om bondskanselier Angela Merkel te ontmoeten.De benoeming van een nieuwe premier, was de eerste grote afspraak van de Macron. De aankondiging komt uren na zware speculaties in Frankrijk.Edouard Philippe, burgemeester van de noordelijke havenstad Le Havre, is in de loop der jaren al favoriet geweest voor de functie. Hij is al nauw geweest met Alain Juppé, die in november 2016 in de race was voor de Republikeinse presidentiële kandidaatstelling. Juppé heeft de nieuwe premier geprezen als een man met "groot talent".Macron die zondag tijdens een ceremonie in het Elysée-paleis is beëdigd als president van Frankrijk, staat in de komende maand voor cruciale parlementaire verkiezingen. Hij kan de steun van de centrumrechtsen nodig hebben om zijn geplande economische hervormingen door te voeren.De nieuwe partij van de 39-jarige voormalige investeringsbankier, La République en Marche (Republiek onderweg), heeft vorige week een lijst van 428 kandidaten voor de verkiezingen van juni aangekondigd. De helft van de kandidaten is vrouw. Slechts 5% zijn uitgaande parlementariërs in het Frans parlement en die parlementsleden waren allemaal van de linkse socialisten.In Berlijn wordt ongeduldig gewacht op de ontmoeting van Macron die een pro-EU beleid propageert en bondskanselier Merkel. "De verkiezing van de nieuwe Franse president biedt ons hier de mogelijkheid om dynamiek in de ontwikkeling van Europa te brengen," heeft Merkel in aanloop naar de ontmoeting vandaag gezegd. Zij was echter voorzichtig over zijn plannen om de eurozone te hervormen."Er zijn veel voorstellen die al jaren op tafel liggen," vertelde ze aan verslaggevers. “Natuurlijk zal ik dit met hem bespreken en ik zal zeggen dat we open moeten staan, zodat we samen dingen kunnen bereiken, en niet vastzitten op wat niet kan worden gedaan.”