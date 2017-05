De minister van Energie van Saudi-Arabië, Khalid al-Falih (l), en zijn collega van Rusland, Alexander Novak, tijdens een gezamenlijke briefing vandaag in Beijing, China. (Foto: Reuters)





Het tijdstip van de aankondiging en de sterke formulering van beide landen heeft de markt verrast. De Opec komt op 25 mei officieel bijeen voor de volgende top. De veronderstelling was dat het langer zou duren om Opec-leden en andere producten die deelnemen aan de productievermindering, in lijn te krijgen.In een gezamenlijke verklaring die volgde op een eerdere vergadering, zeggen de minister van Energie van Saudi-Arabië, Khalid al-Falih en zijn Russische ambtgenoot, Alexander Novak, dat ze zijn overeengekomen om het bestaand akkoord tot maart volgend jaar te verlengen. De ministers hebben beloofd "te doen wat er nodig is" om de wereldwijde voorraden te beperken tot hun vijfjaarlijkse gemiddelde. Ze zijn optimistisch dat ze de steun van andere producenten buiten die in de huidige overeenkomst zullen krijgen."Er is een duidelijke verlaging in de voorraden geweest, maar we zijn niet waar we willen zijn in het bereiken van het vijfjarig gemiddelde," vertelt Falih tijdens een briefing in Beijing, zittend naast Novak. "We zijn tot de conclusie gekomen dat de overeenkomst moet worden uitgebreid."Saudi, de defacto-leider van de OpecC en Rusland, 's werelds grootste producent, zijn samen goed voor een vijfde van de wereldwijde leveringen, maar zijn aangespoord tot actie, aangezien de prijs van ruwe olievoorraden schommelt rond de US$ 50 per vat.Onder de huidige overeenkomst die op 1 januari is ingegaan, hebben de Organisatie van de Olie-exporterende Landen (Opec) en andere producenten, waaronder Rusland, zich verplicht tot olieverlagingen met bijna 1,8 miljoen vaten per dag gedurende de eerste helft van het jaar. Terwijl het in ruime mate werd verwacht dat de Opec en Rusland ermee akkoord zouden gaan om de inperking te verlengen, hebben het tijdstip en formulering van de verklaring de prijzen van ruwe olie met meer dan 1,5 procent gestuwd op de Aziatische markt."Ik denk dat de Opec en Rusland erkennen dat ze schok- en vreesdoctrines nodig hebben om de markt aan hun zijde te krijgen en verder moeten gaan dan een eenvoudige verlenging van de deal,” zegt Virendra Chauhan, analist van de in Singapore gevestigde Energy Aspects. "De markt zal ook kijken naar exportverminderingen en niet alleen naar productieverlagingen, wat nodig is om de markt te herstellen."De grootste producent van Rusland, Rosneft, heeft de deal voorbereid en is volgens Russische media bereid om te voldoen aan de verlenging.