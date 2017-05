Het twaalfde SVB Lidbondentoernooi is dit weekend voortgezet, waarbij 36 verenigingen een gooi doen naar de vier beschikbare plaatsen in de hoofdklasse van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB).Na de tweede speelronde ziet de standenlijst per poule er zo uit:In Poule A staat High School op de eerste plaats met uit 2 wedstrijden de volle winst. Op de 2e plaats staat Tamansari met evenveel wedstrijden met 3 punten, terwijl Real Bergi en Black Tiger slechts 1 punt hebben.In Poule B staat Happy Boys op een gedeelde eerste plaats met Super Adjoema. Beide clubs hebben 2 wedstrijden gespeeld en hebben vier punten, maar Happy Boys heeft een beter doelsaldo. Marcon is op de derde plaats met drie punten uit twee wedstrijden en Compleet op de laatste plaats met nul punten.In Poule C delen SVG en Kitha de eerste plaats. SVG heeft uit 1 wedstrijd de volle winst, terwijl Kitha daarvoor twee wedstrijden nodig had. Beide hebben dus 3 punten. Ghana is op de derde plaats met 0 punten uit 1 wedstrijd.In Poule D staan BSV en Tramos op een gedeelde eerste plaats. BSV heeft uit 1 wedstrijd 3 punten, terwijl Tramos uit twee wedstrijden 3 punten heeft. OSV is op de derde plaats met 0 punten uit 1wedstrijd.In Poule E is Broki met 4 punten uit 2 wedstrijden op de eerste plaats. Paraguay staat op de tweede plaats met 1 punt uit 1 wedstrijd en Guanini staat op de derde plaats met 0 punten uit 1 wedstrijd.In Poule F staat Jong Aurora alleen aan top. Deze club heeft uit twee wedstrijden 6 punten, Sophia en Inter Vlijt hebben beide de wedstrijd verloren en hebben dus 0 punten uit elk 1 wedstrijd.In Poule G delen SCV en Parana de eerste plaats, waarbij SCV een beter doelsaldo heeft, beide ploegen hebben uit 2 wedstrijden 4 punten terwijl Sunny Point op de derde plaats zit met uit evenveel wedstrijden drie punten en Bintang Baru is de hekkensluiter met 0 punten.In Poule H hebben Real Leiding en Flamingo zes punten uit twee wedstrijden. FTN en SVW hebben beide hun wedstrijden verloren waardoor zij op een gedeelde derde plaats zijn met uit 2 wedstrijden 0 punten.In Poule I staan Jai Hanoeman en Coronie Boys op een gedeelde eerste plaats, waarbij Jai Hanoeman een beter doelsaldo heeft. Ze hebben beide 4 punten uit 2 wedstrijden. Op de derde plaats staat Groningen met uit 2 wedstrijden 3 punten gevolgd door Vitesse met 0 punten uit twee wedstrijden.In Poule J prijkt Real Coronie alleen aan kop met uit 2 wedstrijden de volle winst. De Ster en Inter Boskamp zijn op een gedeelde 2e plaats, waarbij De Ster een beter doelsaldo heeft, ze hebben beide 3 punten. Bintang Baru staat op de laatste plaats met 0 punten.Hieronder de volledige uitslagen van afgelopen weekendParana - Sunny Point; 3 - 2Flamingo – FTN; 3 - 1Bintang Baru – SCV; 1-3Real Leiding – SVW; 4-1Coronie Boys - Jai Hanuman; 1 – 1Bintang Merah - Inter Boskamp; 0 - 2Vitesse - Groningen; 1-4Real Coronie - De Ster; 4-1SVG - Kitha; 1 -0BSV – Tramos; 3-2Regio NoordBroki - Guanini; 6-0Jong Aurora - Inter Vlijt; 4-1Super Adjoema - Happy Boys; 0 -0High School – Tamansari; 3-1Real Bergi - Black Tiger; 3-3Compleet – Marcon; 3-1Edgar van Genderen