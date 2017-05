De oppositionele partijen hebben de volgende verklaring uitgegeven:"De oppositionele partijen uit De Nationale Assemblee, de VHP, NPS, ABOP en PL organiseren met ondersteuning van de maatschappelijke en functionele groepen in de samenleving op 20 mei aanstaande een grootse volksprotestmanifestatie.De aangevraagde vergunning daartoe is systematisch en zonder opgave van gegronde redenen door de bevoegde autoriteiten geweigerd.De leiders van de vier oppositionele partijen, NPS, VHP, ABOP en PL, hebben na inventarisatie en overwegingen zoals intimidatie van de overheid, machtsvertoon van de orde machten, veiligheid van de participanten en inzichten uit de hearings met de maatschappelijke - en functionele groepen, besloten, in afwijking van het eerder ingenomen standpunt om in het Centrum van Paramaribo te vergaderen, de volksprotestmanifestatie voort te zetten in het partijcentrum van de NPS aan de Johan A. Pengelstraat # 77.Ten overvloede wordt aangegeven dat het doel van de volksprotestmanifestatie ongewijzigd blijft. De samenleving wordt opgeroepen massaal te participeren aan deze volksprotestmanifestatie.De voorzitters van,VHP NPS ABOP PL"