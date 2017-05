Marcellino Nerkust, president Fols-presidium





Eigenlijk moest ik hebben verwacht dat Idris Naipal ook via de nieuwssite Starnieuws zou uitkomen. Ik stel dit, aangezien deze meneer via Facebook ook allerlei ongenuanceerde uitlatingen doet met betrekking tot de Fols. Gelet op het feit dat Marcellino Nerkust president van de Fols is, moeten zijn reacties ook vanuit dat perspectief bekeken worden. U moet echter niet van mij verwachten dat ik u persoonlijk zal aanvallen of met vuil zal smijten. Dat is niet mijn stijl. Ik ga u een aantal feiten voorhouden om uw leemte aan informatie aan te vullen of te zuiveren; te ontdoen van kronkelingen.Ten eerste is het duidelijk dat Idris Naipal een raar begrip heeft van het woord ‘strijd.’ Wanneer de Fols en de BvL op 9 november 2012 (niet in 2010 zoals Idris Naipal beweert in zijn artikel) een voorstel indienen, is er helemaal nog geen sprake van strijd. Er is pas sprake van strijd, wanneer de onderhandelingen bij industriële verhoudingen zijn vastgelopen, nadat de vakbond een onderhandelingspakket heeft ingediend en daarover nog geen positief onderhandelingsresultaat is bereikt voor de werkers.Het principe van het Herwaarderinsgprogramma was gebaseerd open niet op. Het is een concept om te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het was geen ingediend onderhandelingspakket door Fols en BvL.Een geheel nieuw concept dat aan de Fols en de BvL werd gepresenteerd door de presidentiële commissie onder de naam ‘Raadsadviseurs.’ Het concept is in 2014 aangeboden en wordt eind mei 2017 volledig uitgevoerd.De aanloop om te komen tot wat Fiso 1 en 2 wordt genoemd, is in 2003 (regering-Venetiaan (waarin de partij van Idris Naipal ook deel van uitmaakte) begonnen. Fiso 1 is in maart 2008 uitgevoerd en Fiso 2 in 2011 regering Bouterse/Ameerali). Van 2003 tot 2011 is 8 jaren.Van 2014 tot 2017 zijn maar 3 drie jaren. Als Idris Naipal niet ingewijd is in het onderwijsvakbondsgebeuren adviseer ik hem liever daarover niet te schrijven. Een bekend spreekwoord hierbij is: 'schoenmaker blijf bij je leest.’Bij zowel 'Fiso' alsook het 'Herwaarderinsgprogramma van onderwijsgevenden' heeft overleg als richtsnoer gegolden voor de Fols. Tijdens regering Venetiaan met daarin de partij van Idris Naipal, maar nu ook tijdens regering Bouterse/Ameerali en Bouterse/Adhin.Het is duidelijk dat het Idris Naipal heel erg spijt dat de Fols niet gebruikt kon worden als instrument om chaos is ons land te helpen creëren. De Fols-president heeft zich niet laten gebruiken of zich naar de hand van anderen laten zetten.De Fols gaat ervan uit dat ze een dubbele verantwoordelijkheid heeft. Ten eerste naar de leerkrachten en ten tweede naar de pupillen die door de ouders aan de leerkrachten zijn toevertrouwd. Ouders van Surinaamse kinderen in sociaal achtergestelde buurten in en rondom Paramaribo, het achterland van Suriname en in Sipaliwini, zijn aan het einde van een studiejaar niet instaat hun kind voor verdere studie naar het buitenland te sturen. Deze kwetsbare groepen mogen niet in een risicozone gebracht worden van een verloren schooljaar. Wat aan onderwijstijd verloren is gegaan, kan niet meer worden ingelopen! Wat je wel krijgt, zijn hiaten in de leerstof. De vraag is: hoe vang je de hiaten op? Laat Idris Naipal deze vraag voor ons beantwoorden.Het is beter dat Idris Naipal zijn invloed aanwendt om juist de werknemers bij particuliere en parastatale bedrijven, alsook bij bedrijven die geen vakbonden dulden zover te krijgen, dat ze het werk neerleggen en gaan protesteren en dat er niet steeds gerekend wordt op leerkrachtenvakorganisaties met name de Fols. Dat is de uitdaging!Hiermee sluit ik deze discussie af.