Hugo Essed, advocaat





President Desi Bouterse heeft vrijdag het Advocaten Tuchtcollege, onder leiding van rechter Anand Charan, geïnstalleerd. De benoeming, beëdiging en de installatie van het Advocaten Tuchtcollege, is in samenspraak geschied tussen de regering, het Hof van Justitie en de Surinaamse Orde van Advocaten.Essed zei zondag in het programmaopdat het een positieve zaak is. De voorwaarden zijn er en hij is er verheugd over dat het Tuchtcollege gaat werken. De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath, is tijdens een algemene ledenvergadering op klachten ingegaan. De meeste klachten hebben volgens Monorath te maken met salariëring en honorarium van advocaten. Een groot aantal gaat ook over beroepsfouten die er gemaakt worden door advocaten, die grote schade tot gevolg hebben."Er zijn veel klachten, er zijn ook ernstige bij, natuurlijk. Het is te hopen dat de leden van het Tuchtcollege een goede overall aantrekken, een goede emmer met zwabber pakken en een fles lysol bij de hand nemen, om de zaak schoon te houden. Het is voor wat mij betreft voor het goed functioneren van de advocatuur een wezenlijke zaak," zei Essed.