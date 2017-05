Assembleelid Krishna Mathoera





Mathoera liet zondag in het programmaopduidelijk blijken dat zij weinig geloof hecht aan de mededelingen over aanslagen, brandstichtingen en vernielingen die personen zouden willen plegen. Zij bracht in herinnering dat de regering in het 8 decemberstrafproces eveneens kwam met het argument dat de staatsveiligheid in gevaar zou worden gebracht. Deze beweringen worden nooit geconcretiseerd."De samenleving gaat gebukt onder zoveel criminaliteit, gewapende overvallen, nooit hoor je dat men informatie kan produceren om de daders te kunnen pakken. Die informatie is er niet. Maar wanneer het gaat om protestdemonstraties van de oppositie, dan heeft men plotseling alle informatie. Toen die 1000 kilogram gevonden was op de haven, dan had men geen informatie," voerde Mathoera aan. Zoveel cocaïne komt het land binnen, waar is dat informatienetwerk, stelde het Assembleelid.Mathoera vindt dat door het afwijzen van de vergunning door onbevoegde instanties, mensen beknot worden in hun rechten. Als het aan haar ligt, wordt er helemaal geen vergunning gevraagd om de protestdemonstratie te houden op 20 mei.