DA'91-voorzitter Angelic del Castilho (tweede van links) samen met partijgenoten op de Soenamarkt.





Haast elk jaar ondernemen wij als partij een activiteit op Moederdag. Dit jaar hebben wij voor het eerst gekozen om naar de Saoena markt te gaan omdat deze markt door heel veel vrouwen bezocht wordt die vanuit alle delen van Paramaribo afkomstig zijn. Ook zijn er veel vrouwen die hun waren te koop aanbieden op deze markt.Wij hebben tijdens ons bezoek vele van deze vrouwen persoonlijk een bloemetje aangeboden en hun een fijne Moederdag toegewenst. De bloemetjes, onze Surinaamse bokkenpoot en Braziliaanse lelie, vielen ook bijzonder in de smaak.Als voorzitter van DA’91 heb ik de volgende boodschap voor deze Moederdag:Op deze Moederdag wens ik mijn solidariteit uit te spreken met alle vrouwen die de rol van moeder vervullen. Een rol die zich meestal typeert door het brengen van ontzettend veel offers en in deze tijd ook steeds grotere offers vraagt van de moeders in hun streven om hun kinderen een verzekerde en goede toekomst te bieden.Er wordt vaak gezegd dat vrouwen de beste economen zijn, omdat zij met heel weinig middelen in staat blijken heel veel te produceren.Moeders zijn de hoeksteen van onze samenleving. Vrouwen zijn heel plichtsgetrouw en zorgzaam naar hun kinderen en allen die van hun afhankelijk zijn. Een bloemetje geven op deze bijzondere dag is natuurlijk een warme blijk van waardering voor onze moeders, als het nu onze biologische moeders, adoptie moeders, stiefmoeders, alleenstaande moeders, peetmoeders, tantes of guru’s zijn.Maar ik hoop dat wij ook op deze Moederdag ons nogmaals zullen beijveren om meer dan dat te doen. Laten onze woorden omgezet worden in daden en laten wij onze moeders de gelijke behandeling geven die ze verdienen, en hun die ondersteuning geven die zij behoeven. Dat houdt ook in betaalbare kinderopvang, betaald zwangerschapsverlof, goede en gegarandeerde gezondheidszorg, gelijke betaling en waar mogelijk flexibele werkuren. Wij moeten er samen voor zorgen dat onze moeders eerlijk en rechtvaardig worden behandeld.Vandaag zeg ik dus: “DANK U WEL” aan alle moeders in dankbaarheid, waardering en met respect voor wat ze het hele jaar door aan onze samenleving hebben bijgedragen.Een hele fijne Moederdag!