Jeffrey C. en Revino G. (beiden 46) zijn aangehouden door de recherche van Paramaribo wegens ontvoering. Zij worden ervan verdachte samen met anderen een man te hebben ontvoerd op 8 mei..Via de Centrale Meldkamer is er op maandag 8 mei een bericht gelanceerd van de ontvoering van het slachtoffer de rechercheurs speelden gelijk in op het geval. Na te zijn bedreigd en mishandeld bleek het slachtoffer na enkele uren thuis te zijn afgezet.Voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat het in deze zaak gaat om een betalingskwestie. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten achter slot en grendel geplaatst, deelt de afdeling Public Relations van de politie mee.