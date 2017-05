De reactie van de coördinator medische zaken SZF heeft meer weg van een bliksemafleider van de werkelijke problemen. De VHP mediacommissie heeft met haar open brief aan de minister van Volksgezondheid, de collectieve reflectie weergegeven over de noodsituatie van de gezondheidszorg en de gezondheidsbescherming in ons land.Berichten over de gezondheidssector die, getroffen door een desastreus financieel - economisch beleid, zelf op de intensive care ligt, blijven het nieuws in Suriname en daarbuiten domineren met informatie van directeuren van ziekenhuizen, Nationale Zorgraad en medische stafbesturen over cijfers en feiten.Daarnaast is het de huidige minister van Financiën himself geweest die vorig jaar heeft benadrukt dat de regering dag en nacht bezig is met oplossen van vraagstukken, vooral in de gezondheidszorg, waardoor verergering van de situatie wordt voorkomen.De minister heeft bevestigd ”dat het initiatief van de VHP voorzitter gewaardeerd wordt. De regering laat zich niet laatdunkend uit wanneer een Surinamer zich zorgen maakt en hulp zoekt. Elke hulp van Surinamers wordt verwelkomd,"De gratis gezondheidszorg aan jongeren en bejaarden, een verkiezingsbelofte van 2015, is weliswaar een feit, maar de coördinator medische zaken SZF zou als geen ander moeten weten dat deze gratis gezondheidszorg de ondergang dreigt te worden van de totale medische zorg in ons land.Met al de landen waarmee ons land diplomatieke relaties is aangegaan, worden goede contacten en samenwerkingsrelaties onderhouden. Nederland hoort daar ook bij. De meer dan drie eeuwen oude band met Nederland is na de onafhankelijkheid van Suriname gecontinueerd, maar dan als twee onafhankelijke staten.De traditionele bilaterale relaties tussen Suriname en Nederland zijn een gevolg van de historie tussen beide landen. Reden waarom de VHP als politieke organisatie altijd goede banden en een constructieve dialoog met Nederland heeft voorgestaan.Een belangrijke factor is ook de realiteit van de aanwezigheid van meer dan de helft van onze bevolking die familieleden heeft in Nederland. Van de schatting van 400.000 tot 500.000 Surinamers in diaspora, woont het overgrote deel - namelijk meer dan 80% - in Nederland.De Surinaamse diaspora heeft intensief contact met Suriname en heeft positieve resultaten opgeleverd in de ondersteuning van de economie en de gemeenschap. Diaspora experts hebben ook eerder hulp geboden aan de medische sector. De VHP zal er daarom niet aan meewerken dat de politiek de diplomatie aan de kant zet, maar zal gemeenschappelijke belangen blijven entameren.De VHP gaat openbare debatten niet uit de weg; de VHP heeft alle disciplines in huis, er is voldoende deskundigheid. Echter de kwaliteit van een debat zal uiteraard ook de kwaliteit van de democratie moeten weerspiegelen.Hoe serieus moet de VHP, de heer Hasrat nemen om met hem in debat te gaan als hij agressief en beledigend is. Hij praat over het neokoloniale denken van de VHP en dat het duveltje uit de Oranje doos wordt getoverd om onze problemen op te lossen met diaspora stromannen. En dat oververzadigde oranje hersenen komen niet onder het neokoloniale denken uit.De heer Hasrat heeft met zijn reactie op de open brief voldoende geïllustreerd dat “wiens brood men eet, diens taal men spreekt”.