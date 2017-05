In de afgelopen zes weken heeft de oppositie bijna dagelijks protesten georganiseerd in de straten van Venezuela. (Foto: EPA)





In Valencia en andere Venezolaanse steden waren er botsingen. Bijna 40 mensen zijn gedood sinds de onrust zes weken geleden is begonnen. President Maduro heeft de leider van het door de oppositie geleide parlement, Julio Borges, ervan beschuldigd geweld aan te moedigen door mensen op straat te roepen.Vrijdag is de politie in botsing gekomen met seniore demonstranten in de ‘Grandparents March’ in Caracas. De oppositieleiders hebben gezegd dat ze druk zullen blijven uitoefenen op de regering van Maduro. "We zullen in de straten blijven, bouwend aan een weg om uit de crisis te komen," vertelt oppositie parlementariër Freddy Guevara aan het nieuwsagentschap van AFP in Caracas.De onrust in het land duurt al langer dan een maand. Bijna dagelijks zijn er straatdemonstraties. Ondanks Venezuela een van de grootste olievoorraden in de wereld heeft, kampt het land met een tekort aan veel basisgoederen waaronder voedsel en medicijnen. De economie is ingestort, de misdaad is buitenproportioneel en de inflatie is torenhoog. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de inflatie dit jaar tot 700% zal stijgen.De oppositie zegt dat de socialistische regeringen van Maduro en zijn voorganger, wijlen Hugo Chavez, de economie hebben vernietigd. Chavez kwam in 1999 aan de macht. De oppositie wil vervroegde verkiezingen en vrijlating van politici van de oppositie die de afgelopen jaren zijn gearresteerd. President Maduro beschuldigt de zakelijke elite van het land ervan de economie te boycotten door onrust te creëren en zijn democratisch gekozen regering omver te werpen. Zijn ambtstermijn eindigt in januari 2019.