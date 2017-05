Assembleelid Patrick Kensenhuis overhandigt een pakket aan een behoeftige moeder. (Foto: BIC Para)





Hulpbehoevende moeders in Para hebben een levensmiddelenpakket uit handen van volksvertegenwoordiger Patrick Kensenhuis (NDP) ontvangen. De onderneming S. Main transport NV heeft met het verstrekken van 300 basisgoederen pakketten, teruggegeven aan de gemeenschap in het district.De ondernemer zegt aangedreven te zijn door de inzet van de president, om de pakketten met een waarde van elk SRD 200, te verstrekken aan vrouwen in verband met Moederdag. De moeders zijn geselecteerd door de ressortsraden van Para Noord, Zuid en Oost. Het gaat om moeders die hulpbehoevend zijn en moeders van kinderen met een beperking, ongeacht etniciteit of politieke achtergrond. Zij zijn blij met het pakket wat goed van pas kwam voor velen, zegt het Burger Informatiecentrum Para in een persbericht.De pakketten zijn aan huis aangeleverd en Kensenhuis heeft het leed van de moeders mogen ervaren. De slechte woon- en leefsituatie van sommigen zijn voor hem als hartverscheurend ervaren, wat hem aanzet om harder te trekken aan Sociale Zaken voor hulp. Volgens de volksvertegenwoordiger moeten alle functionarissen en ambtsdragers hun verdiensten uit solidariteit delen met de armen.