Moederdag wordt wederom gevierd in Suriname, dit jaar op zondag 14 mei 2017. Met bloemstukken, cadeautjes of commerciële activiteiten vieren individuen deze dag. Mama’s, elke dag is Moederdag, maar vandaag is jullie bijzondere dag. Als NDP jongerenbestuur maken wij gebruik van deze gelegenheid om in het bijzonder alle moeders te feliciteren met deze speciale dag. Voorts spreken wij onze waardering uit voor uw geleverde inspanning/inzet ter versterking van primair de Surinaamse gezinnen die ook wel ‘the corner stones of the society’ kunnen worden genoemd.Lieve moeders, jullie maken elk deel uit van de ‘corner stones of the society’ die dagelijks een bijzondere rol vervullen in en voor Suriname. Als NDP jongerenbestuur vragen wij daarom met deze boodschap bijzondere aandacht zodat Moederdag niet wordt beperkt tot een momentopname, maar dat het wordt verheven tot een dagelijkse activiteit van liefde, geloof en toewijding! Alhoewel het in deze gaat om Moederdag, onderschrijven wij dat de moeders het niet alleen kunnen, daarom richten wij ons eveneens tot alle vrouwen, meisjes, mannen, vaders en jongens.Suriname heeft zich in het verleden mede-gecommitteerd aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s 2030), met als doel 'to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all'. Om deze doelen te bereiken is het van eminent belang dat er wordt geïnvesteerd in vooral gezinnen, in het bijzonder in vrouwen en meisjes die een significante rol vervullen in onder andere het gezin en het onderwijsproces.Een belangrijke schakel tussen moeder en vader zijn de kinderen die later ook moeders en vaders kunnen worden. Dus Moederdag moet dan ook een goed model voor de kinderen zijn, welke zij kunnen overnemen. Veelal doen de moeders de was, zij koken, organiseren de huishouding, maken de kinderen klaar voor de school, grotendeels dragen zij zorg voor de opvoeding van de kinderen. Mede door inzet van de mama’s hebben wij vandaag grote mannen en vrouwen die een belangrijke rol vervullen in en buiten de grenzen van Suriname. Lieve mama’s u bent een belangrijke bron. Het spreekt voor zich waarom de grondwet ook wel de moederwet wordt genoemd.De moederwet van Suriname c.q de grondwet leert in haar preambule dat het volk van Suriname geïnspireerd is door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van God. Uitgaande van deze inspiratiebronnen en de praktijk situatie hebben wij het volste vertrouwen dat samen met de moeders en overige actoren ook in tijden van crisis en sociale onrust, velen op hun unieke manier toegewijd zijn. Toegewijd om consistent bij te dragen aan de mogelijkheden die ons potentieel Suriname met onuitputtelijke hulpbronnen biedt aan de Surinaamse mens, maar ook aan andere landen.Er zijn geen ‘panklare ’oplossingen of antwoorden op de politiek, sociaaleconomische vraagstukken die op dit moment voor velen onzekerheid en ongerief veroorzaakt, maar toch bieden liefde, geloof en toewijding een houvast. Alhoewel crisistijden gepaard gaan met onder andere onzekerheden, wanhoop en verwarring, rechtvaardigt het niet om ons te beperken tot ons eigen belang, maar juist nu gestalte te geven aan de bestaande en nieuwe mogelijkheden die ontstaan. Een helpende hand bieden aan voornamelijk moeders en degene die het meest getroffen zijn door de effecten van de crisis is niet ongebruikelijk. Liefde, toewijding en geloof gaan gepaard met werken, dus het is het van eminent belang dat elkeen zijn deel doet.Conform het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel, zijn vrouwen c.q moeders geschapen als ondersteuning naar hun man toe en de man heeft een leidende rol gekregen, hetgeen nimmer betekend dat de ene meer of minder is dan de ander. Elkeen heeft een unieke rol te vervullen. Hedendaags wordt dit ook wel vergeleken met gendergelijkheid. Anderzijds leert Gods woord dat: “wie een vrouw vindt, iets goeds heeft gevonden en vrouwen worden ook vergeleken met broos vaatwerk”.De moeders verdienen een tere liefdevolle behandeling. Daarom roepen wij alle mannen op, om hun gezin te leiden met liefde, toewijding en geloof, hetgeen zal resulteren in een positieve beïnvloeding welke verder strekt dan uw gezin en land. Zo roepen wij alle organisaties en overige actoren op, om de mensen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, in het bijzonder de moeders ook met liefde, toewijding en geloof te leiden naar het beste in hun en dat nabij is. Wij doen eveneens een beroep op de overheid uitgaande van de inspiratie door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van God, te voorzien in al het nodige ter investering in primair moeders, vrouwen, meisjes en de overige groepen in de samenleving.Kinderen verwen je moeder! Vaders leidt, koester en verwen uw vrouw dagelijks in alle liefde, toewijding en geloof. Een dag als deze is de moeders absoluut gegund, maar het is niet overbodig ook aandacht te vragen voor de wezen en weduwnaren om hen toe te kennen wat hun toekomt.Als NDP jongerenbestuur richten wij ons in het bijzonder ook tot Ingrid Bouterse-Waldring, First Lady van de Republiek Suriname, die ook moeder is en ondersteuner naar haar echtgenoot die de president van elke Surinamer is. First Lady, wij wensen u een gezegende en prettige Moederdag toe en wensen u succes met de ondersteuning die u geeft aan onder andere de kinderen, meisjes, jongeren en vrouwen in dit gezegend land.Surinamers, laten wij tezamen wat goed is koesteren en verbeteren, en wat niet goed is, reduceren/elimineren en waar mogelijk omzetten in het goede. Dit zal mede ten goede werken voor het voorkomen en terugbrengen van gebroken & eenouder gezinnen en onder andere tienerzwangerschappen.Let wel, deze dag is geen momentopname, maar laat de boodschap een leidraad vormen dat het wordt verheven tot een dagelijkse activiteit van liefde, geloof en toewijding! Voorts een voorbereiding om model moeders, gezinnen te helpen ontwikkelen ten einde de model Staat Suriname, beter tot uiting te laten komen op de wereldkaart.Het bestuur van de NDP jongeren wenst de totale Surinaamse en Internationale gemeenschap een prettige Moederdag toe.