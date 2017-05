De standenlijst van de SVB Hoofdklasse.





De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft zaterdag gebruikt om de twee inhaalwedstrijden alsnog te spelen in de hoofdklasse competitie. Het betrof de wedstrijden: Caravan-Acoconut en Papatam-Boma Stars. Ook werd de reguliere geplande wedstrijd tussen Flora en TOK afgewerkt.Flora won met 4–2 van TOK, waardoor deze club van de 7e plaats verhuist naar de 5e plaats. TOK blijft stationair op de 8e plaats. De wedstrijd Papatam–Boma Stars eindigde in een 3–2 overwinning voor Papatam, waardoor zij verhuisde van de 5e plaats naar de 4e.De wedstrijd Caravan–Acoconut werd met nog enkele minuten te gaan afgefloten, omdat Caravan minder dan het reglementaire aantal spelers op het veld over had. Twee spelers zijn het veld uitgestuurd (rode kaart), waardoor Caravan met 7 spelers overbleef. De arbiter was genoodzaakt de wedstrijd af te fluiten, de stand was toen 5-2 in het voordeel van Acoconut. Door de overwinning van Acoconut op Caravan heeft zij de tweede plaats wederom overgenomen en West United moest dan opschuiven naar de 3e plaats.Het programma voor het komende weekend ziet er als volgt uit:Zaterdag 20 mei:R. Brunswijk Stadion: TOK - SantosRamkhelawan SC: Boma Star - CaravanBrokopondo: Tahitie - West UnitedPapatam Stadion: Papatam - AcoconutZondag 21 mei:NGVB: Slee Jr - FloraEdgar van Genderen