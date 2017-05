Aanwezigen op de NPS-vergadering in Tammenga zaterdagavond.





Rusland blijft erbij dat er drogredenen worden gebruikt om geen toestemming te verlenen voor het houden van de protestmanifestatie op 20 mei op het Onafhankelijkheidsplein of op het Kerkplein. Beide aanvragen zijn afgewezen. De aanvraag voor het André Kamperveenstadion is ingetrokken door ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk omdat volgens informatie van de oppositionele partijen Kerkplein wel zou worden toegewezen. Wat de nieuwe locatie wordt, zal in de samenwerkingsverband van de vier partijen worden besproken, zegt Rusland.De NPS-voorzitter is op de mobilisatievergadering uitgebreid ingegaan op de economische situatie in het land en de verarming van het volk. Hij haalde aan dat in De Nationale Assemblee opgemerkt is dat de NPS het volk heeft verarmd en dat de regering een inhaalslag moest maken om de sociale achterstand weg te werken.De politicus rekende uit dat seniore burgers in de tijd van president Ronald Venetiaan SRD 375 ontvingen. Dit was toen US$ 125 waard. Nu is de oudedagsvoorziening SRD 525 of slechts US$ 60. Wat leerkrachten en ambtenaren verdienden was omgerekend US$ 800. Nu is hun salaris nauwelijks US$ 200 waard. De verarming is volgens hem opgetreden door het wanbeleid van de regeringen-Bouterse. De waarde van de Surinaamse munt is gedevalueerd waardoor mensen steeds minder kunnen kopen met het geld dat ze verdienen. Daarom is de vakbeweging begonnen met protesten en op 20 mei zijn de politieke partijen aan de beurt.