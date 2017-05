Moeders van vandaag verdienen extra waardering. Zij verzamelen ondanks de slechte omstandigheden in het land toch de moed, zij het middels kunst- en vliegwerk, om het hoofd boven water te houden.Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in de maand mei gevierd. Op die dag wordt moeder extra in de bloemetjes gezet, zij krijgt cadeautjes, zij hoeft niet te koken en wordt ook op verschillende manieren verwend.Moederdag wordt ook weleens de dag van de commercie genoemd vanwege de diverse aanbiedingen die er zijn voor cadeautjes voor moeder. Dit betekent beslist niet dat wie geen presentje kan kopen om aan te bieden, geen fijne Moederdag heeft.Er zijn legio manieren om moeder te laten weten dat je van haar houdt en haar waardeert. Een bloemetje uit de tuin, een zelf gemaakte verrassing en lieve woorden zijn voorbeelden. Het gaat erom dat op die dag nadrukkelijker dan andere dagen gezegd wordt: "Mama, mi e waarderi yu."Dat Suriname in een diep dal geraakt is op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied kan niemand beter aangeven dan moeder, de vrouw die het huishouden bestuurt. Zij is het die met allerlei onvoorziene omstandigheden geconfronteerd wordt; met name verhoogde prijzen van de eerste levensbehoeften. Toch zet zij dagelijks eten op tafel voor haar gezin, kinderen gaan netjes gekleed naar school, tovert geld om busvervoer te betalen en daarnaast moet zij het hoofd nu ook breken hoe de ouderbijdrage voor de school betaald moet worden.Is een van de kinderen ziek dan is het hosselen om de ziektekosten te betalen. Bovendien volgt dan ook een kruistocht om de voorgeschreven medicijnen te bemachtigen. Huishuur die in euro's of Amerikaanse dollars genoteerd is, moet op de één of andere manier opgebracht worden en dan zijn er ook nog de verhogingen van elektriciteit en water.Het is bekend dat er veel moeders alleenstaand zijn. Dat verhoogt de druk op zo’n gezin alleen maar. Het is voor deze moeders bijzonder moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.De Nationale Partij Suriname had gehoopt u onder betere omstandigheden een prettige Moederdag toe te wensen. Jammer genoeg kan dat niet. Wij zullen samen en met u in het bijzonder het schip drijvende houden door de zure appel heen moeten bijten, want op korte termijn zullen wij niet uit deze precaire situatie raken.Toch wil de NPS deze bijzondere dag voor alle moeders niet ongemerkt voorbij laten gaan. NPS inspireert daarom alle kinderen om op deze dag erkentelijkheid te betuigen en deze Moederdag tot een onvergetelijke te maken met een bloemetje, een gelukwens, een brasa en een bosi.Gefeliciteerd met Moederdag 2017!