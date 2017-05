Suriname zal zich sterk maken om lopende projecten en projecten die in de pijplijn liggen te bespreken. Het gaat onder andere om het gezondheidsversterkingsproject, een gedetailleerd ontwerp van het nieuwe Academisch Ziekenhuis, twee opleidingsprojecten en het werkprogramma voor 2017-2020.In tegenstelling tot buurland Guyana, heeft Suriname een langere geschiedenis met de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) en de IsDB. Guyana is het tweede land in Amerika dat lid is geworden van de multilaterale organisaties. Suriname en Guyana delen veel overeenkomsten en hebben een enorm ontwikkelingspotentieel, zegt Mohamed aan Caribbean News Now.Op veel ontwikkelingsgebieden is Guyana een stapje voor Suriname en op andere gebieden is Suriname voor Guyana. Beide landen werken samen in technologieoverdracht van rijst met Maleisië en technologieoverdracht van vee met Indonesië,” vertelt Mohamed. "In het algemeen hebben onze twee lid buurlanden een uitstekende coöperatieve geest die we met elkaar delen in de ontwikkeling van onze landen. Wij zijn twee lidlanden van de OIC die de zuid-zuid samenwerking versterken," voegt hij eraan toe.Met de toekomstige ontwikkeling in de oliesector zal Guyana één van de belangrijke spelers in de olie-industrie worden. Suriname heeft ook de mogelijkheid om enorme hoeveelheden olie in de kustwateren te vinden. Het moet echter nog stuiten op een grote reserve.Het thema van de 42e IsDB-top isOp de agenda van de vergadering van de governors, staat ook een jongerentop die gericht is op de vorming van de toekomst van de jeugd en het vergroten van de jeugdbetrokkenheid in de sociaaleconomische ontwikkeling. Volgens de woordvoerder van de IsDB Group, Abdulhakim Elwaer, is inclusieve menselijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel van het tienjarig strategisch kader van de organisatie. “De 42e jaarvergadering onder het thema 'Economische Jeugd Empowerment’ komt als een belangrijke gelegenheid om dit te bereiken door ervaringen en beste praktijken te delen over opleidingsinitiatieven en het versterken van het partnerschap met de particuliere sector op het gebied van jeugdmachtiging.”Hij stelt dat de jaarvergadering een brede platform biedt voor “besluitvormers uit al onze lidstaten om de uitdagingen en kansen in onderwijs en vaardigheidsontwikkeling te bespreken en strategieën aan te bevelen om jongeren de nodige vaardigheden en competenties te bieden om aan de eisen van de 21 eeuwse arbeidsmarkt te voldoen."