De openbare vergadering is uitgeschreven voor 12.30 uur. De Nationale Assemblee dringt enige tijd aan op een vergadering waarbij de president vooral ingaat op de stand van zaken rond Suralco/Alcoa. Tijdens de vergadering donderdag heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan vicepresident Ashwin Adhin meegedeeld dat de informatie dringend gegeven moet worden aan het college.Adhin deelde mee dat president Bouterse persoonlijk in zal gaan op de kwestie Suralco/Alcoa. De Nationale Assemblee vindt dat de Brokopondo-overeenkomst, die een wet is, moet worden gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk om de overeenkomst te beëindigen, aangezien Suralco/Alcoa geen bauxiet meer ontgint en verwerkt. Toch wordt er nog steeds betaald voor stroom uit het Afobakastuwmeer.Er wordt zelfs extra stroom getrokken uit het stuwmeer, was de kritiek van Assembleelid Asis Gajadien (VHP). Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën legde uit dat het een besparing van US$ 1,5 miljoen oplevert door extra stroom te trekken in plaats van energie op te wekken via machines van de Energie Bedrijven Suriname.