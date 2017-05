Wanneer het zaad gelegd wordt, de zon, regen alsook zuurstof hun deel doen, kiemt en groeit de plant. Zo werkt moeder aarde. Sprekend over moeder, dan zijn de begrippen baarmoeder, moederkoek, moedermelk, allemaal afgeleid van moeder die ook de grondslag vormt van geboorte, groei, bloei, eigenlijk mede zorgdragen voor het voortbestaan van de mens, waarbij de vader aan haar zijde uiteraard onontbeerlijk is.Als man en vrouw besluiten samen duurzaam alsook liefdevol door het leven te gaan, is de verdere vermenigvuldiging van de mensheid gegarandeerd. Het gezin zoals die behoort te zijn, moeder, vader en kind(eren) vormen de basis van ons voortbestaan, de verdere ontwikkeling van een samenleving. Op zo een dag als deze, Moederdag, wil de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB), onder leiding van Raymond Sapoen de moeder als hoeksteen van het gezin, bejubelen.Als we praten over de moeder dan denken wij o.m. aan zorgzaamheid, bescherming, opofferingsgezindheid, voortplanting maar bovenal aan liefde. Liefde voor de omgeving, haar werk, de familie, het gezin in het bijzonder haar kinderen.Als vader de benodigde financiën voor de gezinshuishouding aan moeder geeft, dan is alles koek en ei. In vele gevallen, niks van waar. Soms is het geld toch niet voldoende, of liggen de prioriteiten anders. Een enkele moeder brengt soms een deel van deze gelden naar het casino.Moeders die hun verantwoordelijkheid kennen, zorgen ervoor dat het geld nuttig besteed wordt. Waar ook ter wereld, moeders hebben het vaak genoeg heel moeilijk, zelfs als de geldmiddelen meer dan voldoende zijn. Een partner die ze verbaal of non-verbaal mishandelt, de familie, meestal schoonfamilie, die constant in haar (privé)leven bemoeit en op de koop toe beslissingen voor haar wil nemen, kinderen die op jonge leeftijd het verkeerde pad kiezen en de moeder schofferen als die zaken recht wil trekken en nog veel meer. En toch moet zij barmhartigheid tonen, de dagelijkse bereiding van voedsel doen, de kinderen er goed verzorgd uit laten zien, de overige huishoudelijke zaken steeds in orde laten hebben, noem maar op. In bepaalde landen zijn moeders continu met hun kroost op de vlucht vanwege oorlogstoestanden, water die zij van kilometers verder moeten sjouwen naar hun woonplaats, anderen weer die niet voor een habbekrats willen werken en uiteindelijk kiezen voor het oudste beroep, en zo vergaat het hen. Voorwaar, vele moeders hebben het echt niet makkelijk.Bij de Surinaamse moeders zullen de omstandigheden vergeleken met de andere moeders op onze aardbol, niet al te veel verschillen. Op dit moment moeten velen de eindjes aan elkaar knopen omdat de economie van het land in minder rustig vaarwater terecht is gekomen. De HVB vindt dat de moeders niet alleen omwille van Moederdag extra in het zonnetje gezet moeten worden maar ook vanwege haar doorzettingsvermogen om samen met haar partner door te tobben in deze voor Suriname minder prettige periode. Ode aan de vele moeders die hun krachten geven aan de zieken en bejaarden, de verpleegsters, aan onze schoolgaande jeugd, de onderwijsgevenden, de moeders die dagelijks de woningen van velen schoon en hygiënisch houden en zo heb je ze in verschillende dienstverlenende beroepen. Maar ook ode aan de moeders, die het iets beter hebben en hun tijd en krachten geven aan allerlei sociaal werk en weer anderen die voor donaties in welke vorm dan ook zorgdragen om zo de minderdraagkachtigen te hulp te kunnen schieten.Moeders blijft u al deze taken met veel toewijding en liefde doen. De beloning is vaak niet direct merkbaar maar u zult na verloop van tijd uw zegeningen tellen.De HVB feliciteert de Surinaamse gemeenschap met Moederdag i.h.b. de moeders en zij die ook moedertaken vervullen. Partners, kinderen en zij die de dienstbaarheid van deze moeders telkenmale weer ervaren, verwen hen op deze dag uitmuntend. Blijf hen bovendien het heel jaar door waarderen, want een samenleving zonder een moeder, is als een omgeving zonder zonneschijn.