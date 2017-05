De VHP staat op Moederdag stil bij de belangrijkheid van alle moeders en alleenstaande moeders die ondanks de zware financieel-economische crisis waarin het land verkeert, op hun manier de moed niet verliezen.De VHP wil hen danken voor het hooghouden van normen en waarden van onze samenleving, voor de positieve vorming van onze kinderen die de volgende generatie zullen zijn, en die zich zullen inzetten voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Niet voor niets luidt het gezegdeVoor een meer duurzame toekomst zullen we deze moeders moeten ondersteunen om hun volledig potentieel te realiseren. De VHP zal zich daarom blijven inzetten voor beleid en programma’s voor familie gerelateerde kwesties. De partij zal dit blijven ondersteunen en versterken als onderdeel van een geïntegreerde alomvattende aanpak van ontwikkeling.Door de financieel-economische crisis en het wanbeleid hebben moeders de voorbije jaren het heel moeilijk gehad om te kunnen overleven in onze maatschappij. Onze moeders zijn de eersten onder ons die de gevolgen van de crisis ervaren en stellen daarom ook alles in het werk om hun kinderen goed te verzorgen.Vele alleenstaande moeders hebben het nog moeilijker. Naast hun reguliere werk hebben ze vaak ook een tweede baan waardoor de kinderen enigszins verwaarloosd worden. Het gevolg daarvan is dat uitspattingen als incest, kindermisbruik, jeugdcriminaliteit etc. niet uitblijven. Het is de taak van ons allemaal maar in het bijzonder van de overheid, ervoor te zorgen dat randvoorwaarden gecreëerd worden voor alle moeders om effectief te kunnen functioneren binnen hun gezin en ook daar buiten.Iedereen heeft een moeder en iedereen heeft daar verschillende gevoelens bij. Een speciale dag voor je moeder die jou verzorgt, liefde geeft en altijd achter je staat. Een niet werkende moeder bestaat niet. Derhalve moet je je moeder altijd dankbaar zijn. Zonder je moeder was je er niet eens geweest. Mama, niet voor niets het eerste woordje wat alle kinderen kunnen zeggen en dat blijven ze ook nog heel lang doen.Laten wij als samenleving de vrouwen koesteren en ze dankbaar zijn voor de vorming van onze kinderen . Vandaar ook het spreekwoord (of gezegde):. We moeten ervoor zorgen dat iedere dag voor alle moeders een plezierige dag wordt. Een moeder is geen persoon om op te leunen, maar een persoon die het leunen onnodig maakt.De Vooruitstrevende Hervormings Parti j(VHP) brengt hulde en lof aan alle moeders en toekomstige moeders. De partij wenst de hele natie, maar in het bijzonder alle moeders een heel fijne Moederdag toe.