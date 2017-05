Afro-pop recording artiest Domini.





De artiest Domini, een in New York wonende Surinamer, heeft de dance singleuitgebracht. Volgens komt een groot deel van zijn muzikale invloed en inspiratie uit het binnenland, waar hij geboren is."Ik wil dat mensen zich gelukkig voelen, dansen en plezier hebben ondanks alles wat er gebeurt in hun leven of op de wereld." Dit zegt afro-pop recording artist Domini bij de release van zijn single in New York.Deze dynamic dance single maakt dat je meteen wil dansen wanneer je hem hoort.is verkrijgbaar bij meer dan 32 outlets waaronder Itunes en Googleplay.De officiële videoclip kunt u hier bekijken.