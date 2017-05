Renate Wouden, voorzitter van de BBGO, krijgt een manicure behandeling.





Wouden sprak zaterdag tijdens een verwendag in verband met Moederdag in Huize Ashiana. De dag is georganiseerd door de stichting Women United Suriname (WUS) en had als thema. WUS-voorzitter Roseline Daan zegt dat het bestuur voor dit thema heeft gekozen omdat het samengaan van jong en oud een belangrijke bijdrage levert aan de opbouw van land en volk.Tegen dat licht waren het ook jonge vrouwen die op de verwendag ervoor hebben gezorgd dat seniore moeders werden verwend met een schoudermassage, gezichtsbehandeling of manicure. Tijdens de gehele verwennerij werd over en weer informatie uitgewisseld. “Door het delen en koppelen van informatie en kennis verrijkt men elkaar en dat is gezond voor de ontwikkeling van het individu”, stelt Daan.Wouden vroeg, gezien het belang van het thema, toestemming aan het WUS-bestuur om het ook in ander verband te mogen gebruiken. Zij constateert een verontrustende situatie waarbij de aandacht voor seniore burgers met de dag minder wordt. “Vroeger hadden wij meer tijd en aandacht voor elkaar. Nu heb je technologische ontwikkelingen die maken dat kinderen niet eens meer tijd hebben voor hun ouders.”Door samen te leven heb je een beter sociaal contact. Maar zoals het er nu aan toegaat, is het iedereen voor zich zelve en God voor ons allen. ”Dit is niet alleen in Suriname maar ook in de wereld, geen goede ontwikkeling". Zij vindt dat de tijd rijp is dat er gezocht wordt naar een oplossing voor dit fenomeen. "Anders hebben wij over enkele jaren een asociale samenleving".