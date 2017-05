Pedro Sampije (49) heeft vrijdag het leven gelaten door een vechtpartij in het ressort Santodorp. Nico W. (49) is gewond geraakt. Volgens verklaringen van ooggetuigen hebben de twee buren die naast elkaar woonachtig zijn, ruzie gekregen om een lichtmotor. Pedro deed de woning van de buurman Nico aan en vroeg hem om rekenschap. Er ontstond een woordenwisseling. Dit meldt de politie Public Relations.Het latere slachtoffer ging naar zijn woning en kwam terug met een houwer. Hij bracht Nico slagen toe met de platte zijde van de houwer. Nico die de slagen met zijn linkerarm probeerde te weren liep een snijverwonding op.Toen Pedro opmerkte dat zijn buurman bloedde verliet hij de plek. Nico ging hem echter achterna, pakte een eind hout en bracht Pedro daarmee een slag toe aan het hoofd. Pedro zeeg en liet ter plaatse het leven. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.Nico is per ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Het ontzielde lichaam van Pedro is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen. Na medische behandeling is Nico afgevoerd naar het politiebureau. De verdachte is ingesloten.