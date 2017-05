Het Kabinet van de president stelt, zonder toetsbare onderbouwing, dat de weigering om de protestdemonstratie van 20 mei, zoals door de oppositie gevraagd, op het Kerkplein toe te staan, mede is ingegeven door preventie van criminele activiteiten. Er zou ook sprake zijn van mogelijke aanslagen. Onlangs had de president gevaar voor de staatsveiligheid aangevoerd als 'argument' het 8 december strafproces te doen stopzetten. Het Hof van Justitie heeft in het vonnis van 11 mei bevolen dat het 8 december strafproces moet worden voortgezet. Bij gebrek aan bewijs voor de nieuwe beweringen vanuit het Kabinet, kunnen we niet uitsluiten dat 'van hogerhand' wordt getracht, het protest als risico voor criminaliteit, voor te stellen. Zoals ook 'van hogerhand' de onafhankelijke rechtsgang als gevaar voor de staatsveiligheid werd voorgesteld.Een uitgesproken karakteristiek van de Surinaamse protestbeweging tegen armoede, repressie en straffeloze corruptie, is haar beschavingsniveau. Zowel de democratische vakbeweging, gezamenlijke oppositie als de burgergroepen, hebben de vreedzaamheid van hun demonstraties weten te bewaren, ondanks de gewapende provocaties van staatswege. Zelfbeheersing ligt in het wezen van beschaving. Het is veelzeggend dat de machthebbers, in plaats van expliciet de karakteristiek van vreedzaamheid van het protest te waarderen, trachten de protestbeweging met niet toetsbare suggesties te discrediteren.