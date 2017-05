De eerste twaalf Farc-rebellen die hun wapens hebben ingeleverd, hebben certificaten van de Verenigde Naties ontvangen. (Foto: AFP)





Sinds de Farc vorig jaar november een vredesakkoord met de regering heeft ondertekend, hebben duizenden rebellen hun wapens ingeleverd. De overeenkomst beëindigt meer dan vijf decennia van conflicten.Ongeveer 7.000 leden van de revolutionaire strijdkrachten van Colombia (Farc) bevinden zich nog steeds in demobilisatiezones die in Colombia zijn opgezet. Ze wachten om ingeschreven te worden, zodat ze weer kunnen deelnemen aan het burgerleven.Het evenement van vrijdag is het begin van een ‘voortdurend proces dat is gestart om de Farc-leden te certificeren die de overgang naar het burgerleven doen nadat ze hun wapens hebben ingeleverd', stelt de VN in een verklaring. Het historische vredesakkoord is na vier jaar van onderhandelingen in de Cubaanse hoofdstad Havana bereikt.Volgens de voorwaarden van het akkoord zouden alle wapens vóór 1 mei moeten zijn overhandigd, maar de VN zegt dat er vertragingen zijn opgetreden. Voor zijn inspanningen om vrede met de Farc te bereiken, is de Nobelprijs voor de Vrede vorig jaar toegekend aan president Juan Manuel Santos.