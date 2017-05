In de stromende regen worden de mensen toegesproken. Een deel van de mensen heeft een schuilplaats opgezocht.





Het lag de bedoeling van de organisatoren om een grote massa op de been te brengen in Nickerie. Hiermee zou aan de regering in Paramaribo een signaal worden gegeven. De mensen werden toegesproken door vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Zij riepen de Nickerianen op om zich niet te laten intimideren. Volgens hen is de situatie van velen uitzichtloos. De mensen verarmen en kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.De leiders van de organisaties gaven flink af op de regering. Volgens hen is de regering niet in staat de armoede een halt toe te roepen. Er worden diverse drogredenen aangevoerd voor de crisissituatie waarin het land is terechtgekomen. De eis van de organisaties blijft dat de verhoogde brandstofprijzen teruggedraaid worden en de verarming van het volk wordt gestopt. Het Burgercollectief blijft erbij dat de regering haar biezen moet pakken en naar huis moet gaan.