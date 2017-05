Minister Ferdinand Welzijn (rechts) tijdens de Coted-vergadering in Guyana. (Foto: HI & T)





De COTED is de raad van ministers van de Caricom verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling. In zijn openingstoespraak wees. In het verlengde hiervan benadrukte Welzijn dat één van de belangrijkste principes van de Caricom de Single Market & Economy (CSME) is om economische groei en welvaart voor iedereen te bewerkstelligen. Het blijkt echter dat deze hoofdprincipe van de CSME in de praktijk door enkele lidlanden van de Caricom niet in acht wordt genomen. Hij riep zijn collega ministers op om de beginselen van de CSME te volgen en te bevorderen dat volledig en ongehinderd zaken kunnen worden gedaan binnen de Caricom.Belemmeringen zoals het weigeren van toegang tot bepaalde markten en bezwarende administratieve procedures moeten tot het verleden behoren, willen de landen van de Caricom een hechtere band vormen. De minister zei ook begrip te hebben voor de geuite bezorgdheid en frustratie van ondernemers, die geconfronteerd worden met z.g. niet tarifaire barrières. Welzijn heeft volgens een bericht van het ministerie kunnen bewerkstelligen dat enkele direct betrokken ondernemers, die obstakels ondervinden, als lid van de Surinaamse delegatie aan de vergadering mochten deelnemen. Het gaat in deze om FAI, VAROS, Doksenclub en Pig-Farm."Caricom-landen staan voor grote nationale en internationale uitdagingen welke alleen kunnen worden overwonnen door met elkaar samen te werken. Wij dienen onze productiecapaciteit te versterken en onderlinge handel te bevorderen en alzo te werken aan economische groei en welvaart voor iedereen binnen de regio", stelde minister Welzijn.De Surinaamse delegatie bestond verder uit Yvette Rokadji, Patricien Bisoen en Gilbert van Dijk van HI en T, Soenita Rosan van het ministerie van LVV en Edmund Rozenblad, adviseur van Doksenclub.