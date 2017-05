'Geen onderdrukking meer' staat op een bordje tijdens de 'Grandparents March' in Caracas, Venezuela.(Foto's: Reuters)





De seniore demonstranten hebben gestompt en hebben respect geëist van de politie. Venezuela kampt met een tekort aan veel basisartikelen, waaronder medicijnen en medische apparatuur. Vooral de ouderen zijn bijzonder hard getroffen door de crisis in het gezondheidssysteem.President Maduro heeft in een andere ontwikkeling zijn gezondheidsminister ontslagen nadat het ministerie de officiële cijfers van de sterke stijging van moeder- en kindersterfte woensdag had vrijgegeven. De cijfers zijn van de afgelopen twee jaar. Gynaecoloog Antonieta Caporale, die pas vier maanden in de functie van minister was, is vervangen door de vice-minister van ziekenhuizen, Luis López."Ik ben hier om mijn kleinkinderen te verdedigen, om mijn land te verdedigen," vertelt de 78-jarige Rafael Colmenares tijdens de demonstratie in Caracas aan het nieuwsagentschap van Reuters. 'Eerbiedig de ouderen', schreeuwden veel demonstranten.De mars is omgeleid, maar is uiteindelijk toch gekomen voor het kantoor van de ombudsman van Venezuela, waar de betogers de veiligheidsdiensten van brutale onderdrukking hebben beschuldigd. Minstens 39 mensen zijn gedood sinds de huidige golf van protesten zes weken geleden is begonnen.Een oude man somt zijn grieven op: “De overheid vermoord ons op drie manieren. We gaan dood door een tekort aan voedsel, we gaan dood door een gebrek aan medicijnen en ze vermoorden ons tijdens de protesten.” Een andere vrouw houdt een bordje op met: “Vandaag word ik 60 en voor de eerste keer heb ik niet genoeg voor een cake.”De onrust is op 29 maart aangewakkerd door de poging van het Hooggerechtshof om de macht van de door de oppositie gecontroleerde Nationale Vergadering over te nemen. Een paar dagen daarna heeft het Hof zijn besluit teruggetrokken, maar toen had de oppositie het moment al aangegrepen.Om de druk op president Maduro te behouden, hebben oppositieleiders thema-protesten georganiseerd. Vorige vrijdag hebben ze vrouwen aangespoord om de straten op te gaan. Er was een 'kaarsen' mars, en is het protest van gisteren, vrijdag, aangeduid als “de mars van grootouders”.De overheid heeft gereageerd met een rivaliserende mars om steun te betuigen aan Maduro, met duizenden oudere mensen die de straten van Caracas kozen om de regering te steunen.De oppositie vraagt om nieuwe presidentsverkiezingen. President Maduro zegt dat ze probeert onrust te creëren om zijn democratisch verkozen socialistische regering te verwijderen en om de macht te grijpen.