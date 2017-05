President Desi Bouterse feliciteert de leden van de Nationale Grenscommissie. (Foto: Kabinet van de President)





De integrale Nationale Grenscommissie krijgt als belangrijkste taak mee de landsgrenzen vast te stellen en internationaal te positioneren, rekening houdend met internationale verdragen door ons land geratificeerd en de overeengekomen bilaterale afspraken met onze grenslanden. "Ik denk hierbij aan de maritieme grensafspraken met Guyana en Frankrijk. Alhoewel er reeds een deel van het mandaat is afgewerkt, rust er een enorme taak op uw schouders. Ik begrijp dat uw taak niet gemakkelijk is, en ik verwacht van u, dat alles in het werk gesteld wordt om klaarheid te brengen in de nog bestaande disputen, door oplossingen aan te dragen waarbij het belang van Suriname primair wordt gesteld," zei Bouterse.De Commissie heeft als mandaat:• Het proces van delimitatie van de maritieme grens met Frankrijk/Frans-Guyana afronden;• Het hervatten van de besprekingen met Guyana betreffende het grensdispuut in het Zuid-Westen. Daarbij is essentieel, het finaliseren van het proces van analyse van de desbetreffende Historische Documenten. Op basis daarvan zal dienen te worden gerapporteerd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Tevens zal op basis van het bereikte resultaat de minister van Buitenlandse Zaken geadviseerd dienen te worden over de volgende stappen in het proces van grensonderhandelingen;• Het treffen van voorbereidingen die moeten leiden tot de oplossing van het grensdispuut in het Zuid-Oosten met Frankrijk/Frans-Guyana;• Het treffen van de nodige voorbereidingen in het kader van de uitbreiding van het Continentaal Plateau van 345 naar 350 zeemijlen en• In samenwerking met het MIGLIS de coördinaten van de grenzen van de Republiek Suriname formaliseren, opdat deze kunnen worden gedeponeerd bij de Verenigde Naties.De Commissie bestaat uit:1. De heer drs. John Harold Kolader, lid tevens voorzitter, ambassadeur in Algemene Dienst, ministerie van Buitenlandse Zaken.2. Mevrouw Renushka Mahabier, lid, waarnemend-hoofd Geologische Mijnbouwkundige Dienst, ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.3. De heer Lt. Col. John Antonius, lid, ministerie van Defensie.4. De heer mr. Michel Amafo, lid, directeur Maritieme Autoriteit Suriname.5. Mevrouw mr. Elizabeth Bradley, lid teven secretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken.6. De heer mr. Wently Ellis, lid, afdeling JurVed, ministerie van Buitenlandse Zaken.7. Mevrouw Shirley Ronodikromo, lid, hoofd JurVed, ministerie van Buitenlandse Zaken.8. Mevrouw Berniece Mahabier, lid, Maritieme Autoriteit Suriname.9. Mevrouw Nielkamal Kalpoe, lid, voorzitter Landmetersvereniging.10. De heer dr. Eric Jagdew, lid, historicus, directeur IMWO, Anton de Kom Universiteit van Suriname.11. Mevrouw Marita Wijnerman, lid, ministerie van Financiën.Conform het buitenlands beleid omtrent de grenslanden, vindt de regering het volgens de president belangrijk dat het werk van de vorige Grenscommissie wordt gecontinueerd en heeft daarom besloten dat de integrale Nationale Grenscommissie wordt ingesteld, weer onder leiding van Kolader.De eerdere verdiensten van de Grenscommissie zijn onder andere gebleken bij de voorbereiding ter indiening van de Wet Maritieme Zones, welke in maart 2017 is aangenomen door De Nationale Assemblee. Voorts kan genoemd worden de oplevering van een evaluatierapport, dat ons een helder overzicht geeft van de status quo van onze landgrenzen, stelde het staatshoofd.Zoals de Grondwet van de Republiek Suriname ons voorschrijft in artikel 2, onder lid 3, citeer ik: “De uitgestrektheid en grenzen van de territoriale wateren en de rechten van Suriname op het aangrenzende continentale plateau en de economische zone worden vastgesteld bij wet”, zei de president.