Districtscommissaris Mike Nerkust





De oppositiepartijen VHP, NPS, PL en ABOP willen de demonstratie op het Kerkplein houden. Daarom heeft ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk de vergunning voor het André Kamperveen Stadion ingetrokken. Hierop hebben de voorzitters van PL, Paul Somohardjo en Gregory Rusland van de NPS, misnoegd gereageerd. Zij vinden dat president Desi Bouterse uit vrees voor de manifestatie de vergunning eerst voor Onafhankelijkheidsplein en nu voor Kerkplein heeft afgewezen.Nerkust zegt niet aan Brunswijk of de vertegenwoordiger van de PL te hebben gezegd dat door 'hogerhand' is ingegrepen. De dc voert aan dat ongeveer 2000 personen opgevangen kunnen worden bij Kerkplein. Bovendien is er een vergunning aangevraagd van 10.00 uur tot 23.00 uur voor 20 mei. De organisatie wil ook een podium op straat bouwen. Daarnaast is er ook een vergunning vanaf 23.00 uur tot de volgende ochtend aangevraagd. Dit betekent volgens de dc dat het hele weekend de omgeving afgesloten moet worden. Ook het bouwen van een podium maakt dat enkele uren de straten moeten worden afgesloten.De dc vindt dat het gewoon niet mogelijk is om zoveel mensen op te vangen op het Kerkplein. De veiligheid kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen ongeveer 2000 mensen daar terecht. De organisatie heeft meegedeeld dat meer dan 20.000 deel zullen nemen aan de manifestatie. Dat is volgens de dc hetzelfde als het vier keren vullen van het Anthony Nesty Stadion. Op grond van deze argumenten is de vergunning afgewezen.