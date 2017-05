De politie van Saramacca kreeg de melding van ontvoering van een chauffeur in zijn eigen voertuig. De achtervolging werd ingezet. De wetsdienaren kregen bericht dat het de chauffeur was gelukt om uit de auto te springen en hulp te zoeken bij een winkelier, terwijl de verdachten verder reden richting Nickerie. Door goede communicatie met de politie van Henar is er een roadblock opgezet.Toen de verdachten merkten dat de politie op de weg was, brachten zij het voertuig tot stilstand en renden het aangrenzende bosschage in. De wetsdienaren zetten de achtervolging in en konden Rivaldo H. aanhouden. Donovan V. rende verder. Waarschuwingsschoten hebben hem niet tot andere gedachten kunnen brengen. De politie was genoodzaakt gericht te schieten. De verdachte is geraakt in zijn borstkas, meldt de politie Public Relations.Per ontboden ambulance is de gewonde verdachte afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis te Nickerie alwaar hij onder politiebewaking is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Rinaldo H. bleek nog geen maand uit de gevangenis te zijn ontslagen.