Luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid tevens wnd directeur Kabinet President.





Veira legt uit dat diverse instanties betrokken zijn bij het verstrekken van vergunningen. Naast de districtscommissaris is er ook overleg met directeur Nationale Veiligheid, het Korps Politie Suriname en het Kabinet van de President. Het veiligheidsaspect wordt altijd meegenomen. Er is voor het Kerkplein een vergunning aangevraagd voor 20 mei van 10.00 uur tot 23.00 uur. De organisatie wil op straat een podium bouwen. Naast Kerkplein is ook vergunning gevraagd voor de omliggende straten. De VHP, NPS, PL en ABOP houden de protestmanifestatie.Het toekennen van de vergunning voor het Kerkplein houdt volgens Veira in dat nagenoeg het hele weekend de binnenstad ontregeld zou zijn. Voor het bouwen van een podium moeten straten veel eerder worden afgezet. Er moet ook heel veel politie op de been worden gebracht, aangezien grote groepen mensen worden verwacht. De directeur Veiligheid voert aan dat steeds meer informatie binnenkomt dat personen misbruik willen maken van de situatie. Hierover is ook president Desi Bouterse geïnformeerd.Veira onderkent op een vraag dat mensen niet gemakkelijk zullen geloven dat er criminele activiteiten worden beraamd, maar het is haar plicht om de informatie door te geven. Er moeten preventieve maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Zij benadrukt dat het André Kamperveenstadion heel geschikt is voor de protestmanifestatie. Er zijn alle faciliteiten, waaronder zitplaatsen en sanitair, aanwezig. Intussen heeft Brunswijk de vergunningsaanvraag ingetrokken. De organisatie kan het stadion opnieuw aanvragen, stelt Veira.