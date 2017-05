Curtis Hofwijks aan het woord op het Kerkplein. (Foto: René Gomeprs)





Het overgrote deel van de mensen dat op president Desi Bouterse heeft gestemd, is opgelicht. Dat kan niemand ontkennen, merken verschillende sprekers op. “Je hebt beloofd een treinverbinding, een fly over, een ziekenhuis in Wanica, een high way naar Zanderij, 18.000 woningen, een cassavefabriek,” illustreert Curtis Hofwijks, leider van We zijn Moe. “We kunnen oneindig doorgaan. Maar niets is daarvan terechtgekomen. Na lek’ te wan man e licht yu op.”Verschillende personen hebben goed gebruik gemaakt van de kans om hun grieven en ideeën voor een succesvol protest te delen. De politie was ondanks de kleine opkomst goed vertegenwoordigd. De Mobiele Eenheid is op een gegeven moment in hun bekende donkerblauwe ‘van’ langsgereden. Vanaf de achterportieren maakten zij enkele gebaren richting Hofwijks, die hen nakeek tot ze om de hoek waren.Een paar keer is aangehaald dat het volk opgelicht wordt door de huidige regering. Valse beloftes en maatregelen die het levensonderhoud duurder maken zijn de bewijzen daarvan, geeft men aan. President Bouterse heeft ook haast geen draagvlak meer. “Dan kom je opscheppen dat 34.000 mensen op je hebben gestemd,” richt Hofwijks zich tot de president. ”Maar sa’ede ie no mang spang Ocer moro te 34.000 sma stem na yu tapu? De sma sabi tak yu ley, yu misleid ding, yu e bedrieg ding, volksbedrog.” Enkele sprekers drukken de protesteerders op het hart om ‘langa blo’ te hebben. De strijd is lang, maar een hechte eenheid is essentieel om “Weg met Bouta” gedaan te krijgen.Hofwijks benadrukt dat samenwerking met de politiek en vakbeweging in dit stadium een ‘must’ is. “Samenwerken betekent niet dat je altijd één mening moet hebben” haalt hij aan. “We mogen van mening verschillen. Deze regering naar huis sturen vereist dat we iedereen nodig hebben. Ook de politiek. Zij kunnen hun mensen mobiliseren, maar ook dat te wan man mek’ yep’ wan probleem a mus’ yep ruim a probleem op dat ook toe. In dat opzicht moeten we samenwerken met de politiek. Daarom gaan we ze 20 mei ook ondersteunen net zoals zij ons ondersteund hebben.” We Zijn Moe en het Burgercollectief zijn zaterdag ook aanwezig bij het protest in Nickerie.René Gompers