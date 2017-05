Brunswijk heeft de overige leider op de hoogte gesteld van de weigering. Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (PL) wil dat de protestmanifestatie van de gezamenlijke oppositie ongeacht of er vanuit de overheid vergunning wordt verleend of niet, doorgaat. Hij is furieus over de weigering. NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt aan Starnieuws dat het hier om ernstige beknotting gaat van de grondrechten. Hij stelt dat president Desi Bouterse duidelijk vrees heeft voor de manifestatie. Daarom wordt zonder grondige redenen de plek van de manifestatie steeds geweigerd. Er komt een gedegen antwoord hierop, kondigt hij aan. “We leven in een dictatuur”, concludeert Somohardjo.Somohardjo en Rusland delen mee dat Nerkust heeft laten weten dat er wel vergunning verstrekt zou worden voor het Kerkplein, indien de door ABOP-voorzitter ingediende aanvraag voor het André Kamperveen Stadion zou worden ingetrokken. Daarop trok Brunswijk de aanvraag in. Kort daarna kreeg de organisatie van het volksprotest van 20 mei van de districtscommissaris te horen, dat de vergunning voor het Kerkplein was afgewezen, omdat er op zaterdag niet voldoende manschappen zouden zijn om de veiligheid te garanderen.“Ze willen ons uitlokken om buiten de regels om te handelen. We hebben ons al die tijd netjes gedragen. Maar de dc gaat nu voor ons willen bepalen of we een protestmanifestatie mogen houden of niet en dat kan niet. Met of zonder vergunning, moeten we toch het volksprotest houden. We kunnen dit niet blijven tolereren”, verklaart de PL-voorzitter.De oppositionele partijen VHP, NPS, PL en ABOP hebben hun raadsman Gerold Sewcharan ingeschakeld om na te gaan welke juridische stappen mogelijk zijn. De afwijzing van de vergunning moeten de partijen nog op schrift krijgen.